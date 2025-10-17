Piacenza apre le porte alle scuole più di cento presidi delle Marche scoprono il territorio

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un'Italia che funziona, ed è quella che sa guardare al futuro investendo sui giovani. In questi giorni Piacenza ha accolto 109 dirigenti scolastici delle Marche per presentare loro un territorio che non è solo terra di passaggio, come la descriveva Leonardo da Vinci, ma meta di arrivo. Un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Parlamento apre le porte alle scuole: progetti innovativi per scoprire i valori e il funzionamento della democrazia - Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Ministero dell'Istruzione e del Merito confermano anche quest’anno il loro impegno nel trasmettere agli studenti i principali valori della Costituzione i ... Lo riporta orizzontescuola.it

Porte aperte alla scuola secondaria di primo grado G.Vasari - 30, l’IC Giorgio Vasari apre le sue porte alle famiglie che vogliono conoscere da vicino questa scuola Arezzo, 14 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre dalle 15. Da lanazione.it

Tanti: “la scuola di Giovi apre le porte a famiglie e bambini. I servizi di prossimità sono una nostra precisa scelta” - I servizi di prossimità sono una nostra precisa scelta” "Continua la strategia di promozione dei plessi ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Apre Porte Scuole