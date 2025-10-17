Piacenza apre le porte alle scuole più di cento presidi delle Marche scoprono il territorio

C'è un'Italia che funziona, ed è quella che sa guardare al futuro investendo sui giovani. In questi giorni Piacenza ha accolto 109 dirigenti scolastici delle Marche per presentare loro un territorio che non è solo terra di passaggio, come la descriveva Leonardo da Vinci, ma meta di arrivo. Un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

