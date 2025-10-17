photobook mania debutta la biennale

C’è una Bologna che porta avanti non solo tutta la contemporaneità e la creatività del linguaggio fotografico, ma che apre anche una finestra sull’editoria fotografica indipendente internazionale. Si tratta di PhMuseum, che lancia, domani e domenica, la prima edizione di Photobook Mania, biennale dedicata al libro fotografico che si alternerà con il festival PhMuseum Days, a sua volta biennale (tornerà nell’autunno 2026). Vetrina di questa fiera saranno le Serre dei Giardini Margherita, dove si daranno appuntamento venti editori da tutta Europa (ma anche da Bologna, a partire da L’artiere, Libreria Ulisse, Atelier Tatanka), assieme a fotografi, curatori e curiosi di questo oggetto d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

