Photobook Mania debutta la biennale

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una Bologna che porta avanti non solo tutta la contemporaneità e la creatività del linguaggio fotografico, ma che apre anche una finestra sull’editoria fotografica indipendente internazionale. Si tratta di PhMuseum, che lancia, domani e domenica, la prima edizione di Photobook Mania, biennale dedicata al libro fotografico che si alternerà con il festival PhMuseum Days, a sua volta biennale (tornerà nell’autunno 2026). Vetrina di questa fiera saranno le Serre dei Giardini Margherita, dove si daranno appuntamento venti editori da tutta Europa (ma anche da Bologna, a partire da L’artiere, Libreria Ulisse, Atelier Tatanka), assieme a fotografi, curatori e curiosi di questo oggetto d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

photobook mania debutta la biennale

© Ilrestodelcarlino.it - Photobook Mania, debutta la biennale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

photobook mania debutta biennaleNasce Photobook Mania, biennale dedicata ai libri fotografici - La prima edizione di Photobook Mania, biennale dedicata ai libri fotografici, si terrà il 18 e 19 ottobre alla Serra Madre, nelle Serre dei Giardini Margherita a Bologna. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Photobook Mania Debutta Biennale