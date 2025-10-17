Pescheria con prodotto diversificato | trovati 700 grammi di sostanze stupefacenti
LEVERANO – Non solo pesce fresco e frutti di mare. In quella pescheria, a quanto pare, vi sarebbe stata una diversificazione del prodotto. Tanto che a un certo tipo di clientela speciale sarebbero stati riservati anche marijuana, hashish e cocaina. Una situazione, però, non destinata a durare a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
