Pescheria con prodotto diversificato | trovati 700 grammi di sostanze stupefacenti

Lecceprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO – Non solo pesce fresco e frutti di mare. In quella pescheria, a quanto pare, vi sarebbe stata una diversificazione del prodotto. Tanto che a un certo tipo di clientela speciale sarebbero stati riservati anche marijuana, hashish e cocaina. Una situazione, però, non destinata a durare a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

