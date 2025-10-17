Pescara in rivolta | igiene ambientale sciopera protesta accesa davanti Prefettura

Pescara - Presidio regionale dei lavoratori dell’igiene ambientale a Pescara per richiedere rinnovo contrattuale, aumenti salariali, sicurezza, riconoscimento e migliori condizioni lavorative Questa mattina a Pescara, davanti alla Prefettura, si è svolto un presidio regionale dei dipendenti del comparto igiene ambientale, mobilitati per ottenere il rinnovo del CCNL scaduto. La protesta fa da preludio a uno sciopero nazionale previsto per oggi nel settore, aderito da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Massimo Di Giovanni (CGIL) ha illustrato le rivendicazioni: «Il contratto è bloccato da dicembre 2024. Abbiamo avanzato proposte su salario, sicurezza, salute nei luoghi di lavoro, orari e classificazioni del personale, in particolare per gli over 55. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

