Pescara in rivolta | igiene ambientale sciopera protesta accesa davanti Prefettura
Pescara - Presidio regionale dei lavoratori dell’igiene ambientale a Pescara per richiedere rinnovo contrattuale, aumenti salariali, sicurezza, riconoscimento e migliori condizioni lavorative Questa mattina a Pescara, davanti alla Prefettura, si è svolto un presidio regionale dei dipendenti del comparto igiene ambientale, mobilitati per ottenere il rinnovo del CCNL scaduto. La protesta fa da preludio a uno sciopero nazionale previsto per oggi nel settore, aderito da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Massimo Di Giovanni (CGIL) ha illustrato le rivendicazioni: «Il contratto è bloccato da dicembre 2024. Abbiamo avanzato proposte su salario, sicurezza, salute nei luoghi di lavoro, orari e classificazioni del personale, in particolare per gli over 55. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
VIDEO| In Abruzzo adesione dell'80% allo sciopero del settore Igiene Ambientale, i sindacati: "Chiediamo dignità e sicurezza" - Sotto la prefettura di Pescara la manifestazione di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere un intervento su quel contratto nazionale che non firmeranno fino a quando non saranno adeguat ... Lo riporta ilpescara.it
A Pescara sit-in dei lavoratori del settore igiene-ambiente - Questa mattina a Pescara dinanzi alla sede della Prefettura si è tenuto un presidio di carattere regionale dei lavoratori del comparto dell' igiene ambientale a difesa del rinnovo del Ccnl. Riporta ansa.it