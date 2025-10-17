Pesca vongole sottotaglia | deroga UE rafforza il comparto Princi rilancia sulla tutela calabrese
Pesca vongole sottotaglia: una deroga europea che tutela 1.500 operatori e rilancia il modello italiano. Via libera alla pesca delle vongole sottotaglia nell’Adriatico: la Commissione Pesca del Parlamento europeo ha confermato la proroga della deroga che consente la cattura di molluschi di 22 millimetri, rispetto ai 25 previsti dal regolamento comunitario. Una decisione che prolunga per altri quattro anni una pratica fondamentale per la filiera italiana, tutelando circa 1.500 operatori e un fatturato annuo di quasi 55 milioni di euro. Giusi Princi: “Battaglia vinta, ora al lavoro per la pesca calabrese”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
