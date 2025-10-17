Perugia Ponte Pattoli la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi in sopralluogo al cantiere della nuova scuola | Finalmente un primo passo importante pronti a restituirla alla comunità entro l’anno

Prosegue il percorso verso il completamento della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Ponte Pattoli. Nella giornata odierna la Sindaca Vittoria Ferdinandi e l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnate dalla dirigente dell’Edilizia scolastica Monia Benincasa, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il sopralluogo segue l’assemblea pubblica svoltasi ad agosto scorso, convocata dall’Amministrazione comunale per fare il punto sul progetto e sulle tappe che hanno caratterizzato un iter complesso ma ormai vicino alla conclusione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Ponte Pattoli, la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi in sopralluogo al cantiere della nuova scuola: “Finalmente un primo passo importante, pronti a restituirla alla comunità entro l’anno”

