Perugia Braglia mette peso in attacco Due punte subito per ritrovare la via del gol
C’è una nave che sta affondando. Margini per salvarla e portarla in porto ci sono. Ma serve intervenire subito, a partire dal prossimo impegno, domenica, sul campo del Pineto. Dopo quattro partite andate male (quattro sconfitte su quattro), Piero Braglia studia la soluzione che potrebbe sbloccare il Perugia, che potrebbe toglierlo dalle sabbie mobili. Dopo aver fatto qualche tentativo, cambiando soprattutto la difesa, l’allenatore biancorosso ha deciso di dare una svolta in attacco. E così, forse per la prima volta in questa stagione disgraziata, il Perugia si presenterà con il doppio centravanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#Perugia travolto ancora, il tecnico Braglia resta e chiede #reazione #allenatore #calcio #Crisi #Rimini #sconfitta #serieC - facebook.com Vai su Facebook
?| SALA STAMPA #PerugiaRimini, nel post gara le parole di mister #Braglia https://youtu.be/yzleXT4wVMY #PERRIM @seriecofficial - X Vai su X
Perugia, Braglia mette peso in attacco. Due punte subito per ritrovare la via del gol - Riccardi in campo per la partitella, Giraudo in dubbio per la trasferta ... Segnala sport.quotidiano.net
Perugia, Braglia adds weight to the attack. Two strikers are immediately added to help them find the back of the net. - Riccardi will be available for the practice match, while Giraudo is a doubt for the away match. Lo riporta sport.quotidiano.net
Perugia, col Pineto serve la svolta. Ma la società per ora conferma il duo Meluso-Braglia - Un momento sicuramente molto delicato quello che sta vivendo il Perugia, che si ritrova al penultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C e con. Riporta tuttomercatoweb.com