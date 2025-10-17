perugia braglia mette peso in attacco due punte subito per ritrovare la via del gol

C’è una nave che sta affondando. Margini per salvarla e portarla in porto ci sono. Ma serve intervenire subito, a partire dal prossimo impegno, domenica, sul campo del Pineto. Dopo quattro partite andate male (quattro sconfitte su quattro), Piero Braglia studia la soluzione che potrebbe sbloccare il Perugia, che potrebbe toglierlo dalle sabbie mobili. Dopo aver fatto qualche tentativo, cambiando soprattutto la difesa, l’allenatore biancorosso ha deciso di dare una svolta in attacco. E così, forse per la prima volta in questa stagione disgraziata, il Perugia si presenterà con il doppio centravanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

