Centinaia di persone hanno partecipato giovedì sera a Lima, in Perù, alla veglia per ricordare il cantante hip-hop di 32 anni, Eduardo Ruíz, ucciso da un colpo d’arma da fuoco durante i disordini scoppiati nel corso di una manifestazione antigovernativa mercoledì nella capitale. Il neo presidente del Perù, José Jeri, ha rifiutato di dimettersi dopo la morte del manifestante durante la massiccia protesta guidata da attivisti della Generazione Z che chiedevano le sue dimissioni. Secondo le autorità circa 100 persone sono rimaste ferite, tra cui 80 agenti di polizia e 10 giornalisti. E’ stata aperta un’indagine sulla morte del 32enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perù, veglia a Lima per il manifestante ucciso durante le proteste