Perù proteste antigovernative di GenZ contro aumento criminalità e racket 102 feriti ucciso 32enne Eduardo Ruíz dichiarato stato di emergenza - VIDEO

La manifestazione, degenerata poi in tafferugli e scontri con le forze dell'ordine, rivendica aumenti salariali e pensionistici, nonché la fine della dilagante corruzione e delle estorsioni Una maxi-protesta antigovernativa sta attraversando in queste ore le strade peruviane di Lima dopo che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perù, proteste antigovernative di GenZ contro aumento criminalità e racket, 102 feriti, ucciso 32enne Eduardo Ruíz, dichiarato stato di emergenza - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Qualcuno ha dato fuoco alla sede del partito di governo in Camerun, nell’ambito di proteste antigovernative - X Vai su X

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina è fuggito dal Paese domenica 12 ottobre a bordo di un aereo militare francese, in seguito alle proteste antigovernative che da settimane scuotono il Paese. L’insurrezione, guidata in gran parte dai giovani della G - facebook.com Vai su Facebook

Le grandi proteste antigovernative in Kenya, spiegate - Da giorni in diverse città del Kenya ci sono proteste antigovernative molto partecipate, nonostante i tentativi del governo keniano di limitare la loro copertura giornalistica oscurando le cronache ... Come scrive ilpost.it

Kenya: la protesta della GenZ si salda alla lotta dei poverissimi - Una separazione netta tra ricchi e poverissimi, tra chi ha tutto e chi non ha più niente. agensir.it scrive

Madagascar in fiamme. La GenZ abbatte un altro governo - Dopo le rivolte giovanili in Indonesia, in Nepal e nelle Filippine, l’onda lunga della rivolta della GenZ, partita dall’Asia, è arrivata adesso fino al continente africano. Si legge su huffingtonpost.it