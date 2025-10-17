Personale ATA nelle piccole isole | arriva il bonus disagio

Il riconoscimento economico per il disagio sarà finalmente esteso anche al personale ATA in servizio nelle scuole delle piccole isole. Questa importante novità, a lungo attesa, pone fine a una disparità di trattamento rispetto ai docenti e giunge dopo l'appello di Gaetano D'Auria, che ha sollevato la questione a livello nazionale. Un passo fondamentale per valorizzare chi opera in contesti difficili.Il riconoscimento per il personale ATA delle piccole isoleIl provvedimento estende un fondamentale contributo economico al personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) che opera nelle scuole situate nelle isole minori. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Personale ATA nelle piccole isole: arriva il bonus disagio

