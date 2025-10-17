Perquisito a bordo di un' auto | nascondeva dosi di cocaina

Ancora un arresto per droga, questa volta a Sabaudia, dove i carabinieri sono stati allertati da una segnalazione arrivata al 112 per una macchina sospetta nei pressi di un'abitazione.Una volta sul posto la pattuglia della stazione di Borgo Grappa ha identificato l'uomo che era alla guida. Poi i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello hanno arrestato un 64enne. L’uomo, notato a bordo di una bicicletta elettrica, non si è fermato all'alt intimato dai poliziotti. Dopo essere stato bloccato e perquisito, è stato trovato in po - facebook.com Vai su Facebook

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all’interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all’abit - X Vai su X

Rubano auto con disabile a bordo e poi lo investono, un arresto - Rubarono un'auto con a bordo un disabile e poi fuggirono, dopo averlo scaraventato a terra e investito. ansa.it scrive

Ruba un'auto con un passeggero a bordo e lo rapina: arrestato - Ruba un auto mentre era a bordo il compagno della proprietaria: durante la fuga, sotto la minaccia di un coltellino, ha intimato all'uomo di consegnargli il portafoglio e subito dopo lo ha fatto ... Da rainews.it

Ruba auto con un uomo a bordo e lo rapina, arrestato - Ha rubato un'auto con un uomo a bordo e, sotto la minaccia di un coltello, lo ha costretto a consegnargli il portafoglio: il presunto autore è un uomo di 31 anni, arrestato dai carabinieri a Torino. Come scrive ansa.it