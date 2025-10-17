Perde il controllo dell’auto ed esce di strada illeso

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito fortunatamente illeso dal veicolo un automobilista straniero protagonista di un incidente a Boelli di Travo, in Valtrebbia. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte tra il 16 e 17 ottobre. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo senza coinvolgere altre auto. Sul posto la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

