Perde il controllo dell’auto ed esce di strada illeso
È uscito fortunatamente illeso dal veicolo un automobilista straniero protagonista di un incidente a Boelli di Travo, in Valtrebbia. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte tra il 16 e 17 ottobre. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo senza coinvolgere altre auto. Sul posto la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
