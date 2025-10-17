Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | l' incidente stradale sulla Statale 89

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale al km 174 della Statale 89 direzione Foggia. Un'auto ha perso il controllo verosimilmente a causa della pioggia battente ed è uscita fuori strada.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine. Il sinistro, autonomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

perde controllo auto finiscePerde il controllo dell'auto, finisce contro in guard-rail e si ribalta: in azione i soccorsi, una donna trasportata in ospedale - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, a Caldaro: una donna è stata trasportata in ospedale. Riporta ildolomiti.it

perde controllo auto finiscePerde il controllo dell’auto e finisce contro guardrail: ferito 20enne - Un ventenne di Partinico è rimasto ferito in un violento sinistro stradale avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la Statale 113, nel segmento che unisce Partinico con Alcamo. Secondo grandangoloagrigento.it

perde controllo auto finiscePerde il controllo dell’auto e finisce contro parete rocciosa, morto 67enne - Un incidente mortale si è verificato in serata sulla Statale 114, nel tratto del territorio di Augusta, nel Siracusano. Secondo canicattiweb.com

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Auto Finisce