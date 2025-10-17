Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | l' incidente stradale sulla Statale 89
Incidente stradale al km 174 della Statale 89 direzione Foggia. Un'auto ha perso il controllo verosimilmente a causa della pioggia battente ed è uscita fuori strada.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine. Il sinistro, autonomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
