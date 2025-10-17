Perde il controllo della moto e vola fuori strada

Incidente nella serata di giovedì, 16 ottobre, al Cornocchio. Un 31enne in sella alla sua moto, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, tra via Reggio e strada Baganzola. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi: l'uomo è stato trasportato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

