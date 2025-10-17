Percorsi abilitanti 2025 26 | ecco l' offerta formativa da 60 36 e 30 CFU

L'anno accademico 20252026 segna l'avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti per l'insegnamento. Questa nuova fase della formazione iniziale introduce diverse opzioni per aspiranti docenti e personale già in servizio, con l'obiettivo di stabilizzare il sistema di reclutamento. Le nuove direttive definiscono un quadro chiaro per l'abilitazione nella scuola secondaria.Il nuovo ciclo di formazione per i docentiL'attivazione del terzo ciclo dei percorsi formativi per l'anno accademico 20252026 rappresenta un passo decisivo nella riforma del reclutamento. L'obiettivo è ampliare le opportunità di formazione e garantire un sistema di abilitazione più strutturato e stabile per i futuri insegnanti della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Percorsi abilitanti 2025/26: ecco l'offerta formativa da 60, 36 e 30 CFU

