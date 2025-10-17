Perché Zaia si candida in Veneto | I voti bisogna andare a prenderli

«Mi sono candidato perché me lo chiedono tanti cittadini che non si riconoscono nei partiti. I voti bisogna andare a prenderli. Vale anche per me. Sarà una campagna molto combattuta. Con me candidato la Lega supererà FdI? Non ho la palla di vetro. Di certo, venderemo cara la pelle». Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia spiega così la sua decisione di candidarsi come capolista in ogni provincia alle elezioni regionali. Zaia e il Veneto. «Mi spiace lasciare la guida del Veneto, avevo ancora tanti progetti da realizzare. Ma le leggi si rispettano. E a me è stato vietato di ricandidarmi a presidente», spiega. 🔗 Leggi su Open.online

