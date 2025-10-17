Perché un servizio clienti eccellente è la chiave del successo aziendale
Nell’attuale panorama economico, dove l’offerta supera spesso la domanda e la concorrenza è a un solo click di distanza, esiste un principio immutabile: ogni azienda esiste grazie ai suoi clienti. Questa verità, tanto semplice quanto fondamentale, ha spostato progressivamente il baricentro delle strategie aziendali verso la costruzione di un rapporto solido e duraturo con il consumatore. In questo contesto, il servizio clienti emerge come l’interfaccia principale tra il brand e il suo pubblico, diventando molto più di un semplice reparto di supporto: è il volto, la voce e l’orecchio dell’azienda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maternity Portrait Un servizio dedicato a te, mamma in dolce attesa Perché farlo? Perché questo momento è unico, magico, pieno d’amore… e merita di essere ricordato per sempre. Tra abiti sartoriali, make up professionale e tanta dolcezza, il mio obiet - facebook.com Vai su Facebook
Il Futuro Del Servizio Clienti: Sfruttare L'IA E Le Agenzie Esterne Per Eccellere Nel 2025 - LE PMI SI TROVANO DI FRONTE A UN'OPPORTUNITÀ UNICA NEL PANORAMA COMPETITIVO GLOBALE: ECCELLERE NEL SERVIZIO CLIENTI. Si legge su ansa.it
Servizio clienti: sfruttare l’IA e le agenzie esterne per eccellere - Le PMI si trovano di fronte a un’opportunità unica nel panorama competitivo globale: eccellere nel servizio clienti. Scrive bitmat.it
Come erogare un servizio eccellente coinvolgendo il cliente - Questo il motto in cui crede da più di trent'anni Erika Leonardi, consulente, formatrice e autrice di saggi e articoli, esperta di organizzazione aziendale, manageriale e, in ... Da milano.repubblica.it