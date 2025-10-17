Perché un servizio clienti eccellente è la chiave del successo aziendale

Nell’attuale panorama economico, dove l’offerta supera spesso la domanda e la concorrenza è a un solo click di distanza, esiste un principio immutabile: ogni azienda esiste grazie ai suoi clienti. Questa verità, tanto semplice quanto fondamentale, ha spostato progressivamente il baricentro delle strategie aziendali verso la costruzione di un rapporto solido e duraturo con il consumatore. In questo contesto, il servizio clienti emerge come l’interfaccia principale tra il brand e il suo pubblico, diventando molto più di un semplice reparto di supporto: è il volto, la voce e l’orecchio dell’azienda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it