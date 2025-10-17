Perché ti svegli affamato | verità scientifiche e soluzioni immediate
Roma - Come sonno, ormoni e circadiani guidano l’appetito al risveglio. Differenza tra fame reale e abitudine. Snack intelligenti, nap perfetti, idratazione e routine anti-sgranocchio. È normalissimo che la fame esploda dopo aver dormito: il cervello consuma glucosio anche a riposo e, se sono passate molte ore, l’appetito ti riporta alla base. Il punto è che il sonno regola finemente ormoni chiave: quando è corto o frammentato, la grelina sale, la leptina scende e aumentano desiderio e quantità di cibo, soprattutto dolci e snack salati. In poche notti “storte” può crescere l’introduzione calorica giornaliera. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
