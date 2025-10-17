Perchè Sigfrido Ranucci è sotto scorta dal 2009 | le inchieste e le minacce rivolte alla sua famiglia

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta 24 ore su 24 dal 2021 dopo la scoperta di un piano per ucciderlo ma era già sotto protezione dal 2009 per un’inchiesta su un clan in Sicilia. Da allora ha subito continue minacce e intimidazioni come bossoli, pacchi contenenti polvere da sparo e lettere minatorie fino all'attentato con bomba esplosa sotto casa nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

