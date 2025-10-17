Perché Sempio ha cacciato Lovati Garlasco il vero motivo | Un grosso problema
Nella puntata di Storie Italiane andata in onda la mattina del 17 ottobre, il delitto di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo con un intervento che ha destato grande attenzione. Ospite negli studi Rai è stato infatti l’avvocato Federico Gallo, legale di Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato ha parlato apertamente del momento delicato che sta attraversando il suo assistito e ha espresso forti perplessità sulla scelta di Sempio di revocare il mandato a Lovati. “Inopportuno che Sempio revocasse l’avvocato Lovati in una fase importante come quella attuale, al centro del momento di un incidente probatorio”, ha dichiarato Gallo, spiegando come tale decisione possa avere conseguenze significative sul futuro giudiziario dell’indagato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
