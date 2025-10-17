Seguimi. Apri una nuova scheda sul tuo telefono, iPad o laptop. Ovunque tu stia leggendo questo articolo. Vai su un grande sito di moda maschile come Mr Porter o Selfridges e ordina tutto ciò che vendono dal prezzo più alto al più basso. Probabilmente lo hai già fatto in passato, fantasticando su come spenderesti la vincita di una lotteria per cui non hai nemmeno comprato un biglietto. Ma nella realtà, nella scheda che hai appena aperto, troverai un marchio in cima alla lista su ciascun sito. Accanto ai cappotti in cashmere da 11.000 euro di Brunello Cucinelli e ai bomber in shearling di Loro Piana ci sono giacche di jeans di un marchio chiamato Proleta Re Art. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché questo brand produce jeans da 10.000 euro (e perché gli uomini li comprano)