Perché la McLaren nasconde le conseguenze per Norris dopo il contatto con Piastri

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuderia "papaya" ha riconosciuto il britannico colpevole della collisione con l'australiano ma non dice quali sono le "ripercussioni sportive" che Norris dovrà scontare nel GP delle Americhe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

