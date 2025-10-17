Perché il murale di Maradona è ancora chiuso Le ipotesi per riaprirlo sono due tocca al Comune decidere

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Largo Maradona è ancora chiuso a 4 giorni di distanza dal blitz della Polizia Locale. È stato avviato il confronto tecnico per regolarizzare i negozi con le bancarelle, ma l'iter potrebbe essere lungo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Murale di Maradona a Napoli, lavori in vista: «Incubo impalcatura» - Parliamo proprio degli edifici di via Emanuele De Deo che circondano il piazzale divenuto noto in tutto il mondo come il “santuario” di D10s. Segnala ilmattino.it

Il primo murale di Maradona a Napoli - C'&#232; un murale di Maradona che si apre alla vista di chi si avventura nei vicoli del centro storico di Napoli. Secondo rainews.it

«Maradona tornerà», la promessa del murale scomparso (per poco) a Materdei - Era là, all’angolo con il Cavone e via Imbriani, raffigurava il volto del Diez e una scritta, AD10S, perché era stato realizzato nei ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Murale Maradona 232