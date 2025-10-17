Perché il mini taglio Irpef è un’illusione | l’aiuto al ceto medio restituisce solo briciole del salasso fiscale dovuto all’inflazione

A leggere la raffica di dichiarazioni trionfalistiche sul “ taglio dell’Irpef al ceto medio ” arrivate in queste ore da molti esponenti di maggioranza, il contribuente medio potrebbe essersi convinto che l’anno prossimo lo attendano finalmente buste paga più pesanti. La realtà è un po’ diversa. Per riassumere, chi guadagna 40mila euro l’anno si potrà permettere una pizza in più al mese e chi ne prende 55mila avrà ben 36,6 euro in più mensili da spendere a piacimento. Ma il contentino che verrà inserito nella legge di Bilancio arriva dopo che, tra 2022 e 2024, tutti i lavoratori dipendenti con imponibile sopra i 35mila euro hanno subìto per effetto della maxi inflazione degli scorsi anni un salasso fiscale pesantissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché il mini taglio Irpef è un’illusione: l’aiuto al “ceto medio” restituisce solo briciole del salasso fiscale dovuto all’inflazione

