L'entusiasmo vagamente infantile con il quale Elly Schelin ha salutato la vittoria del campo progressista in Toscana – un risultato ampiamente scontato – mi ha provocato un soprassalto di tenerezza. Ci vuole davvero poco, a volte, per capovolgere il sentimento di chi aveva incassato con rassegnazione le sconfitte, altrettanto scontate, nelle Marche e in Calabria, conquistate a mani basse dalla destra. Ad onta del crollo dei votanti, ben sotto il 50%, che non preoccupa davvero le prefiche della politica (chi va a votare sa sempre per chi farlo), in Toscana la vittoria per distacco di Giani sul rivale Simoni (con 14 punti percentuali di vantaggio) ha acceso il buonumore della segretaria, che ha scovato la pietra filosofale per battere la destra: allargarsi al centro ed è fatta.

Perché il campo larghissimo allargato al centro non è una buona idea (di R. Parodi)