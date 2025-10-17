Perché Antonella Clerici non lo ha detto? Lutto nel gruppo di È sempre mezzogiorno cosa è successo

Molti spettatori di È sempre mezzogiorno si sono domandati l’assenza odierna, 17 ottobre, di Fulvio Marino e, soprattutto, il perché non ci sia stato alcun cenno da parte di Antonella Clerici al suo recente lutto. In realtà il venerdì, però, il maestro panificatore si alterna con Vincenzo Capuano, che dalla sua Napoli porta in studio nuove ricette: oggi ha proposto una pizza porta fortuna, prendendo il testimone nella cucina di Rai 1. Il panettiere ha salutato l’amata nonna con un post sui social: “A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande. Ricordo ancora il profumo di tutte le cose che mi hai cucinato e porto nel cuore ogni singolo momento passato insieme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

