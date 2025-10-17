Per te recensione | Edoardo Leo e una storia che emoziona
Edoardo Leo accompagna il giovane Javier Francesco Leoni in una storia che sin dal titolo ha il sapore di una emozionante dedica. Al cinema. Per te. Un titolo che sa di dedica, che trasmette da subito l'idea di dare, di creare un ponte e mettersi al servizio. Il film di Alessandro Aronadio, presentato in collaborazione con Alice nella Città nell'ambito della Festa del Cinema di Roma e subito al cinema con PiperFilm, non potrebbe essere più schietto, onesto e diretto. E per questo efficace in quello che vuole raccontare attraverso la figura amata e popolare di un intenso Edoardo Leo che si carica sulle spalle il peso emotivo di una storia vera che sa essere allo stesso tempo tenera e struggente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
RECENSIONE DI Maria Grazia COLOMBO per “UNO SPICCHIO DI SOLE” di Edoardo Redaelli Edoardo Redaelli ci ha dato, ancora una volta, un bel libro. La saga della famiglia Zagato ( protagonista del romanzo) ha offerto lo spunto per renderci partecipi del - facebook.com Vai su Facebook
Per te, la recensione del film con Edoardo Leo padre malato di Alzheimer - Una commuovente storia vera toccata con delicata ironia e rispetto, Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, presentato alla 20ª Festa del Cinema di ... Da ciakmagazine.it
Festa del Cinema di Roma 2025, Per te dí Alessandro Aronadio: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale - Con Edoardo Leo e Teresa Saponangelo al centro di una storia ispirata a un racconto vero, la pellicola riesce a costruire un racconto diverso dal solito ... Riporta rtl.it
Per te: recensione del film con Edoardo Leo – #RoFF20 - Al cinema dal 17 ottobre, Per te è la toccante storia vera di un padre che non vuole arrendersi al non essere tale per il proprio figlio. Si legge su cinefilos.it