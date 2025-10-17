Edoardo Leo accompagna il giovane Javier Francesco Leoni in una storia che sin dal titolo ha il sapore di una emozionante dedica. Al cinema. Per te. Un titolo che sa di dedica, che trasmette da subito l'idea di dare, di creare un ponte e mettersi al servizio. Il film di Alessandro Aronadio, presentato in collaborazione con Alice nella Città nell'ambito della Festa del Cinema di Roma e subito al cinema con PiperFilm, non potrebbe essere più schietto, onesto e diretto. E per questo efficace in quello che vuole raccontare attraverso la figura amata e popolare di un intenso Edoardo Leo che si carica sulle spalle il peso emotivo di una storia vera che sa essere allo stesso tempo tenera e struggente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Per te, recensione: Edoardo Leo e una storia che emoziona