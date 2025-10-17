Per te con Edoardo Leo è al cinema | padre e figlio oltre la memoria

(askanews) – Non era facile raccontare con un tono leggero la storia di un uomo colpito da un Alzheimer precoce ma Alessandro Aronadio è riuscito a farlo in Per te, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 17 ottobre nei cinema. Il film parte dalla vera storia di un bambino di 11 anni, Mattia Piccoli, che nel 2021 è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per «l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre». «Fin dall’inizio pensavo che il tentativo sarebbe stato quello di non raccontare un film sulla malattia. E invece provare a raccontare un film sulla memoria che è un film che invece coinvolge un po’ tutti quanti», ha spiegato il regista. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Per te” con Edoardo Leo è al cinema: padre e figlio oltre la memoria

