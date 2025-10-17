Per Lucca e i suoi paesi propone Carlo IV

L'associazione Per Lucca e i suoi paesi propone di intitolare il nuovo ponte dell'Oltreserchio a Carlo IV di Boemia Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano impero dal 1346 al 1378. "Carlo nacque a Praga nel 1316, figlio di Giovanni, Re di Boemia. Giovanni fu Signore di Lucca tra il 1331 e il 1333. In quel periodo venne fondata la fortezza di Montecarlo, il cui nome venne scelto per onorare il figlio del Signore, ovvero il futuro imperatore Carlo. Carlo rimase per tutta la vita legato a Lucca - sottolinea l'associazione - e quando venne in Italia come imperatore (1354-1355 e 1368 – 1369) trascorse più tempo a Lucca che in qualsiasi altra città.

