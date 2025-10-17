Una sosta da incubo per il Milan. Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli Usa. La risonanza magnetica eseguita oggi ha infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni, ma rimarrà fuori almeno per tre settimane. Pulisic salterà sicuramente le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Come per Rabiot, l’obiettivo è provare a recuperare per la sfida del 2 novembre contro la Roma, ma è un obiettivo ambizioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per il Milan è emergenza infortuni: dopo Rabiot, lesione anche per Pulisic. Allegri perde i suoi big in un momento chiave della stagione