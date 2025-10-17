Per il Milan è emergenza infortuni | dopo Rabiot lesione anche per Pulisic Allegri perde i suoi big in un momento chiave della stagione
Una sosta da incubo per il Milan. Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli Usa. La risonanza magnetica eseguita oggi ha infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni, ma rimarrà fuori almeno per tre settimane. Pulisic salterà sicuramente le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Come per Rabiot, l’obiettivo è provare a recuperare per la sfida del 2 novembre contro la Roma, ma è un obiettivo ambizioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
PIOLI TREMA CONTRO IL SUO EX MILAN IN EMERGENZA? E INTANTO DUE EX CT AZZU... https://youtu.be/8dj5LFakbAQ?si=qg1wNBCkJViFnHVd… via @YouTube - X Vai su X
ULTIM'ORA #MILAN: #Allegri in ansia per #Nkunku! Pestone Fatale: Il francese ha saltato due allenamenti. Oggi è il giorno della verità a Milanello. Ballottaggio A Rischio: Se #Nkunku non recupera, toccherà a #Gimenez affiancare #Leao. L'emergenza - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni Milan, emergenza totale per Allegri: quante partite saltano Pulisic, Saelemaekers, Rabiot ed Estupinan - Una lista di assenti pesante: il Milan prepara la sfida contro la Fiorentina con l’infermeria piena e l’incertezza su più titolari. Si legge su notiziemilan.it
Milan, emergenza infortuni: Allegri perde Rabiot, l'esito degli esami - Adrien Rabiot out, altra tegola per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Lo riporta tuttosport.com
Milan, Allegri maledice la sosta per le nazionali: si ferma anche Pulisic. Emergenza totale per la sfida all’ex Pioli - Contro la Fioentina assente Saelemaerks, da valutare Estupinan, Leao e Rabiot ... Si legge su sport.virgilio.it