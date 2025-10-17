Per il cedimento lungo la strada del Cerro stanziati 200mila euro

Entro la fine del 2025 la Provincia di Piacenza avvierà i lavori di consolidamento stradale di un tratto della Strada Provinciale n. 39 del Cerro per un importo complessivo pari a circa 200 mila euro finanziati con fondi regionali. Il tratto in questione è posto al km 15+050 in territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Cedimento improvviso lungo la banchina accanto al nuovo ponte ciclopedonale di via Lungolinea a Terracina, inaugurato solo pochi mesi fa con i fondi del Pnrr. I tecnici stanno monitorando la situazione per valutare l’entità dello smottamento e verificare - facebook.com Vai su Facebook

Cede la strada del Cerro tra Bettola e Perino, senso unico alternato da oggi - Un fenomeno di dissesto si è sviluppato sulla strada provinciale 39 del Cerro, tra Bettola e Perino, causando il cedimento parziale della carreggiata e ... Scrive piacenzasera.it

Maltempo, cedimento sulla strada da Cantù a Como - Nuovo smottamento nella notte a Cantù, il comune del comasco duramente colpito dai nubifragi di lunedì e martedì scorsi. Lo riporta rainews.it