Per gli attivisti Gaza è diventata la nuova causa universale di liberazione

17 ott 2025

Quando avvisto all’orizzonte un cosiddetto “significante flottante”, ossia una parola non ancorata a un significato preciso, avverto l’impulso di richiamarlo a riva con le buone maniere della logica e della chiarezza intellettuale. Se poi le parole vuote o indeterminate sono più d’una – insomma, una flottiglia di significanti flottanti – il mal di mare è tale che telefono d’urgenza alla guardia costiera. Questo perché sono persona tutto sommato pacifica; ma immagino che al mio posto un positivista logico affonderebbe senza indugi le navicelle a colpi di cannone. Il dibattito suscitato in questi giorni dall’intervento di Alessandro Baricco su Substack, che ha visto fior di commentatori metaforeggiare per giorni su Gaza e il Novecento (ossia, su un toponimo simbolico e su un sarchiapone epocale) ha messo a dura prova la mia mitezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

