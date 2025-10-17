Per gli attivisti Gaza è diventata la nuova causa universale di liberazione
Quando avvisto all’orizzonte un cosiddetto “significante flottante”, ossia una parola non ancorata a un significato preciso, avverto l’impulso di richiamarlo a riva con le buone maniere della logica e della chiarezza intellettuale. Se poi le parole vuote o indeterminate sono più d’una – insomma, una flottiglia di significanti flottanti – il mal di mare è tale che telefono d’urgenza alla guardia costiera. Questo perché sono persona tutto sommato pacifica; ma immagino che al mio posto un positivista logico affonderebbe senza indugi le navicelle a colpi di cannone. Il dibattito suscitato in questi giorni dall’intervento di Alessandro Baricco su Substack, che ha visto fior di commentatori metaforeggiare per giorni su Gaza e il Novecento (ossia, su un toponimo simbolico e su un sarchiapone epocale) ha messo a dura prova la mia mitezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
La Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza, è stata intercettata e abbordata dall'esercito israeliano, pochi giorni dopo che la detenzione di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
GAZA. Assaltata la Freedom Flotilla 2, gli attivisti portati a Ashdod. A bordo della The Coscience c’erano 93 persone tra medici, giornalisti e attivisti. Altre decine di volontari sono sulle barche della Thousand Madleens To Gaza - X Vai su X
Arresto o espulsione, cosa rischiano gli attivisti Israele si rifà a norme Usa. "Forza contro chi viola blocco" - Gli attivisti della Sumud Flotilla che tentassero di violare il blocco navale israeliano davanti al mare di Gaza si troverebbero di fronte a scenari complessi, sia dal punto di vista legale che ... Segnala notizie.tiscali.it
Global Sumud Flotilla: GRAZIE! Il mare non dimentica - L’esercito israeliano ha abbordato la Global Sumud Flotilla con la stessa meccanica ferrea ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Flotilla, attivisti saranno portati nel carcere di Ketziot (anche parlamentari e reporter). Netanyahu: respinta campagna di delegittimazione contro Israele - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 sono ancora in ... ilmessaggero.it scrive