Per far crescere Solori Verona cede parte delle sue azioni a Cerea

Via libera alla cessione di azioni Solori a Cerea nel consiglio comunale di Verona che si è tenuto ieri, 16 ottobre, a Palazzo Barbieri. Una seduta che si è aperta con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Castel d’Azzano e in segno di vicinanza ai feriti e alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it