Anche se una parte del pubblico trova che si assomiglino,** Eddington ** e Una battaglia dopo l’altra sono due film molto diversi. Lo ha spiegato Ari Aster, regista e sceneggiatore della pellicola con protagonisti Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler presentata in anteprima italiana alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo la première allo scorso festival di Cannes, l’opera del regista di Hereditary e Midsommar arriva in Italia il 17 ottobre, a poche settimane di distanza dal rilascio del titolo di Paul Thomas Anderson, già considerato tra i film dell’anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Per Ari Aster Eddington e Una battaglia dopo l'altra sono due film molto diversi

