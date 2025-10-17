Per anni ha fotografato i delitti di mafia | inaugura la mostra di Letizia Battaglia nel giorno dell’attentato a Ranucci
La fotografia come forma di denuncia sociale, ma anche come lavoro di una vita dedicata alla lotta contro le ingiustizie. Così si potrebbe riassumere la nuova mostra fotografica dedicata alla foto reporter Letizia Battaglia e ospitata al Museo San Domenico, la nona dalla prima del 2015 dedicata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
