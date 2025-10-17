Pentagono contro Boots | la dramedy sui Marines gay accende lo scontro

Sbircialanotizia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scintilla è arrivata con un comunicato che ha fatto il giro delle redazioni: il Pentagono ha preso posizione contro Netflix per l’uscita di Boots, dramedy militare sul percorso di un giovane recluta gay. Da quel momento, il confronto tra cultura pop e istituzioni è entrato al centro del dibattito pubblico. Un comunicato che accende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

pentagono contro boots la dramedy sui marines gay accende lo scontro

© Sbircialanotizia.it - Pentagono contro Boots: la dramedy sui Marines gay accende lo scontro

Argomenti simili trattati di recente

pentagono contro boots dramedyBoots, il Pentagono si scaglia contro la serie Netflix sui Marines gay: "Spazzatura woke" - Donald Trump starebbe 'ripristinando l'etica del guerriero' nell'esercito americano, perciò la reazione del Pentagono alla serie Netflix che racconta le difficoltà di una giovane recluta omosessuale n ... Da msn.com

Boots: Il primo trailer del dramedy di formazione in arrivo su Netflix - Con Miles Heizer e Vera Farmiga nel cast, Boots è la storia di un adolescente gay vittima di bullismo che si unisce al corpo dei Marine, con esiti sorprendenti. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Pentagono Contro Boots Dramedy