Pentagono contro Boots | la dramedy sui Marines gay accende lo scontro
La scintilla è arrivata con un comunicato che ha fatto il giro delle redazioni: il Pentagono ha preso posizione contro Netflix per l’uscita di Boots, dramedy militare sul percorso di un giovane recluta gay. Da quel momento, il confronto tra cultura pop e istituzioni è entrato al centro del dibattito pubblico. Un comunicato che accende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
