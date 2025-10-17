Pensioni stop agli aumenti di età | tutte le novità nella Manovra 2026

Sarà un aumento selettivo dei requisiti delle pensioni quello che uscirà dallo schema finale della legge di Bilancio 2026. Gli incrementi dei requisiti anagrafici e, per certi canali di pensione, anche contributivi riguardano il biennio 2027-2028, anni non più coperti dalla salvaguardia di leggi e decreti che hanno allontanato l’aumento di tre mesi. Senza l’intervento del governo, l’età della pensione di vecchiaia si schioderà dai 67 anni degli ultimi otto anni per richiedere tre mesi in più. I contributi della pensione anticipata, invece, abbatteranno il muro dei 43 anni. In tutti e due i casi, il governo sta valutando se e come intervenire per modulare gli aumenti dell’età e dei contributi richiesti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

