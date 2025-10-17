Pensioni partorito il solito topolino Jessoula | Né slogan né allarmismi ecco cosa dicono i dati dell’Italia

Pubblichiamo un intervento di Matteo Jessoula, ordinario di Scienza Politica all’università degli Studi di Milano È sorprendente come dibattito e pratiche sulle pensioni rimangano immutate nei decenni, in un quadro costantemente polarizzato. Da un lato, le promesse di singoli partiti interessati a ricompensare il proprio elettorato: promesse legittime, sia chiaro, ma spesso rivolte a (più o meno micro-) constituencies relativamente non svantaggiate (il caso di Quota 100 su tutti). Dall’altro, autorevoli commentatori che lanciano il grido dall’allarme circa le “drammatiche conseguenze” sul debito pubblico di possibili misure espansive quali la recente promessa di congelamento dell’età pensionabile a fine 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

