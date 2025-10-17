Pensioni novembre 2025 | slitta la data dei pagamenti novità trattenute e importi

Le pensioni di novembre 2025 saranno accreditate con un leggero ritardo. La data slitta a causa della festività di Ognissanti. Questo mese, inoltre, rappresenta un momento chiave per i pensionati, poiché si concludono le operazioni di conguaglio fiscale per il 2024 e il recupero di eventuali bonus percepiti indebitamente.Il calendario dei pagamenti di novembreIl pagamento delle pensioni di novembre 2025 non avverrà il primo del mese, come di consueto. La data ufficiale per l'accredito è fissata per lunedì 3 novembre. Questa variazione è dovuta alla coincidenza del 1° novembre, festa di Ognissanti, con un sabato, giornata in cui gli istituti di credito non sono operativi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Pensioni novembre 2025: slitta la data dei pagamenti, novità trattenute e importi

