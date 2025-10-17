Pensioni di quanto aumenta l’età del ritiro dal 2026 al 2028
Nella legge di bilancio il pacchetto pensioni vale 3,6 miliardi nel trienno. Ma nel 2026 si spenderanno solo 465 milioni. Le grandi spese sono rimandate agli anni successivi: 1,9 miliardi nel 2027 e 1,2 miliardi nel 2028 quando inciderà lo stop selettivo ai tre mesi. Dovrebbero quindi essere rinnovate Ape sociale, Opzione donna e Quota 103. Mentre le pensioni sociali per over 70 sono salite quest’anno di 8 e 1,8 euro al mese: qualcosa si metterà anche lì. Intanto c’è l’esclusioni dei lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti dall’aumento di tre mesi dei requisiti di accesso al pensionamento che per tutti gli altri sarà graduale. 🔗 Leggi su Open.online
