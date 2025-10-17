Pensioni aumenti con la Manovra | gli importi le simulazioni e come si andrà dal 2027

L'adeguamento dei requisiti per il pensionamento all'aspettativa di vita ci sarà, anche se sarà graduale per tutti i lavoratori. Gli unici esclusi saranno i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni, aumenti con la Manovra: gli importi, le simulazioni (e come si andrà dal 2027)

Cisal chiede al Governo detassazione degli aumenti, riforma fiscale e più fondi per scuola, sanità e pensioni. #Sindacati - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni minime, di quanto aumentano nel 2026? Gli importi previsti nella manovra - Per le pensioni minime «abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell'anno scorso che peraltro facevano riferimento ... Come scrive ilmessaggero.it

