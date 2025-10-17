Pensione di vecchiaia non si andrà più a 67 anni L’età pensionabile aumenta dal 2027

17 ott 2025

Il blocco dell'aumento dell'età pensionabile totale è solo per lavoratori gravosi e usuranti. Per tutti gli altri l'aumento sarà spalmato tra il 2027 e il 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

