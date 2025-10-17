Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera l' appello del sindaco | Aiutateci a ritrovarlo

Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera a Raffadali. Si tratta di Vincenzo Milisenda, per il quale il sindaco Silvio Cuffaro ha lanciato un appello sui canali social: “Chiediamo la collaborazione di tutti per ritrovarlo. Si sposta a bordo di una Renault Clio grigia, targa FK191RK. Ultimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tentato borseggio nel pomeriggio di domenica 12 ottobre in un supermercato di Sferracavallo, sventato grazie alla prontezza di riflessi di un uomo di 80 anni. Il pensionato era in fila alla cassa quando si è accorto della scomparsa del portafogli dalla tasca dell - facebook.com Vai su Facebook

Pensionato di San Cipriano si allontana da casa e abbandona l’auto: ricerche anche nel Po - Nella mattina di giovedì si sono intensificate le ricerche per rintracciare un pensionato di cui si sono perse le tracce nella zona di San Cipriano Po. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it