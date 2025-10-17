Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera l' appello del sindaco | Aiutateci a ritrovarlo

Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera a Raffadali. Si tratta di Vincenzo Milisenda, per il quale il sindaco Silvio Cuffaro ha lanciato un appello sui canali social: “Chiediamo la collaborazione di tutti per ritrovarlo. Si sposta a bordo di una Renault Clio grigia, targa FK191RK. Ultimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

