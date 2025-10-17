Penna San Giovanni vota Ciarapica In ballo il progetto della discarica

Una ditta di Penna San Giovanni presenta una pratica in Provincia per iniziare una attività di lavorazione degli inerti a Santa Maria Apparente. Dal Comune di Civitanova non trapela nulla, intanto dalle elezioni esce un dato: Ciarapica per preferenze perde con Pasqui in tutti i Comuni dell’entroterra tranne uno: Penna San Giovanni. Dopo dici il caso. Francesco Micucci (nella foto) del Pd torna sulla questione dell’impianto previsto vicino al Santuario, su cui esponenti di centro destra e di centro sinistra di sono detti contrari e su cui, però, non è passato inosservato il silenzio del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Penna San Giovanni vota Ciarapica. In ballo il progetto della discarica

