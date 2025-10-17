Pechino la falce sui generali | 9 espulsi per corruzione Il segnale su Taiwan e quello negativo sul presidente Xi
Tra i purgati il più alto in grado è He Weidong, numero 3 della Commissione militare centrale del Partito, che ora è ridotta a quattro membri.
