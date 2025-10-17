Pechino la falce sui generali | 9 espulsi per corruzione Il segnale su Taiwan e quello negativo sul presidente Xi

17 ott 2025

Tra i purgati il più alto in grado è He Weidong, numero 3 della Commissione militare centrale del Partito, che ora è ridotta a quattro membri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pechino, la falce sui generali: 9 espulsi per corruzione. Il «segnale» su Taiwan e quello (negativo) sul presidente Xi - L’esercito cinese non combatte da decenni, ma i suoi generali continuano a cadere, vittime della purga senza fine diretta da Xi Jinping contro i corrotti. msn.com scrive

