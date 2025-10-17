Pechino irrigidisce l’export di terre rare segnale a Washington

Il nuovo giro di vite di Pechino sulle esportazioni di terre rare non è un tecnicismo burocratico: è una scelta che parla di potere, di catene del valore e di sicurezza. Una mossa che sposta equilibri e costringe Washington e gli alleati a fare i conti con la realtà dei fornitori critici. Un messaggio di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pechino irrigidisce l’export di terre rare, segnale a Washington

