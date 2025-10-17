Pechino Express voci di maretta tra Chanel Totti e il padre Francesco | lui si è opposto alla sua partecipazione!

Sembra che Francesco Totti non sia particolarmente felice della scelta della figlia Chanel di prendere parte a Pechino Express. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Pechino Express, voci di maretta tra Chanel Totti e il padre Francesco: lui si è opposto alla sua partecipazione!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il nuovo cast di #PECHINOEXPRESS è ufficialmente pronto Non vediamo l'ora di partire con la nuova stagione ? prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - facebook.com Vai su Facebook

PECHINO EXPRESS – L’ESTREMO ORIENTE: IL CAST COMPLETO DELLA NUOVA AVVENTURA NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SU NOW - X Vai su X

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi sarà concorrente a Pechino Express: con chi farà coppia - La prossima edizione di Pechino Express promette scintille fin dal via e una delle sorprese più chiacchierate riguarda sicuramente la presenza nel cast di Chanel Totti. Segnala dilei.it

Pechino Express 2026, coppie in gara, team e destinazione - Pechino Express 2026 è pronto a tornare e, come sempre, a farci viaggiare senza muoverci dal divano. Come scrive dilei.it

Fiona May a Pechino Express 2026 con Patrick Stevens? Le indiscrezioni - La nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky nei primi mesi del 2026, continua a prendere forma. gazzetta.it scrive