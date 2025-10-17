pechino express 2026 la toscana in gara con fiona may

Firenze, 17 ottobre 2025 – Dai salti in pista alle maratone. televisive. Fiona May approda alla nuova edizione di Pechino Express, il programma che dopo diversi anni sulla Rai è adesso in onda su Sky e su Now sempre con la conduzione di Costantino Della Gherardesca, che alla Toscana è legato a doppio filo. Sarà in gara nella coppia ribattezzata “I veloci” e non poteva essere altrimenti, considerato che il suo compagno di squadra sarà Patrick Stevens. Sono una coppia anche nella vita e se la ex atleta fiorentina è una delle maggiori protagoniste della storia della sua disciplina, il salto in lungo (tra i suoi successi, le medaglie d’argento delle Olimpiadi di Atlanta 1996 e di Sydney 2000), lui ha rappresentato il suo Paese, il Belgio, in tre edizioni dei giochi olimpici, guadagnandosi così il titolo di miglior sprinter belga degli anni ’90. 🔗 Leggi su Lanazione.it

