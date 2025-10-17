Pechino Express 2026 la Toscana in gara con Fiona May
Firenze, 17 ottobre 2025 – Dai salti in pista alle maratone. televisive. Fiona May approda alla nuova edizione di Pechino Express, il programma che dopo diversi anni sulla Rai è adesso in onda su Sky e su Now sempre con la conduzione di Costantino Della Gherardesca, che alla Toscana è legato a doppio filo. Sarà in gara nella coppia ribattezzata “I veloci” e non poteva essere altrimenti, considerato che il suo compagno di squadra sarà Patrick Stevens. Sono una coppia anche nella vita e se la ex atleta fiorentina è una delle maggiori protagoniste della storia della sua disciplina, il salto in lungo (tra i suoi successi, le medaglie d’argento delle Olimpiadi di Atlanta 1996 e di Sydney 2000), lui ha rappresentato il suo Paese, il Belgio, in tre edizioni dei giochi olimpici, guadagnandosi così il titolo di miglior sprinter belga degli anni ’90. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il nuovo cast di #PECHINOEXPRESS è ufficialmente pronto Non vediamo l'ora di partire con la nuova stagione ? prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - facebook.com Vai su Facebook
#PechinoExpress 2025, ecco chi sono le coppie concorrenti. FOTO - X Vai su X
“Pechino Express 2026”, svelate tutte le nuove coppie della prossima edizione - Da Fiona May e Patrick Stevens a Gaia De Laurentiis con la figlia Agnese, fino ai creator Elisa Maino e Mattia Stanga: ecco chi è pronto a partire per l’Estremo Oriente ... Si legge su iodonna.it
Pechino Express 2026 ai nastri di partenza: ecco tutte le coppie concorrenti, il cast - Pechino Express 2026 ai nastri di partenza: ecco tutte le coppie concorrenti, il cast del reality al gran completo ... Scrive gossip.it
Fiona May in gara a Pechino Express 2026: una nuova sfida per la “regina del lungo” - Dopo il successo di Yuri Chechi nell’edizione scorsa, un’altra grande figura dello sport approda nel reality: Fiona May correrà insieme a Patrick Stevens nella stagione 2026 ... Secondo intoscana.it