Paz e Yildiz talento puro e ruoli diversi E potrebbero giocare anche insieme

I numeri 10 di Como e Juventus sono entrambi giovanissimi (21 e 20 anni): l'argentino ama prendersi il comando del gioco e la responsabilità di dominare il campo, il turco è una seconda punta che si sta specializzando nel ruolo di esterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paz e Yildiz, talento puro e ruoli diversi. E potrebbero giocare anche insieme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Yildiz sarà premiato con Figo Ecco il riconoscimento per il talento della #Juve - facebook.com Vai su Facebook

#Yildiz sarà premiato con Figo Ecco il riconoscimento per il talento della #Juve - X Vai su X

Giaccherini: "Tra Paz e Yildiz scelgo il bianconero: al Como pressioni incomparabili" - A Tuttosport, Emanuele Giaccherini parla così dei due talenti più luminosi della Serie A: "Dico Yildiz, per un discorso. Scrive tuttomercatoweb.com

"Tra Yildiz e Nico Paz non c'è paragone, ecco perché. Senza Bremer a Tudor dico: Juve a quattro dietro" - In bianconero negli anni di Conte, due scudetti in bianconero: "Kenan da Pallone d'Oro, la società non perda tempo a rinnovargli il contratto. Secondo msn.com

Yildiz e Nico Paz, i due talenti della Generazione X accendono il mercato di Juve e Como e rilanciato la Serie A - Calciomercato e valore dei cartellini: Yildiz della Juventus e Nico Paz oggi al Como i nomi destinati ad occupare l'agenda degli osservatori dei maggiori club europei ... Riporta sport.virgilio.it