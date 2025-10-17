Pavia, 17 ottobre 2025 - Il verde del vigneto nell'interpretazione d'artista, per il rosso d'eccellenza dell'Oltrepò pavese. E' stata presentata nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, al ristorante Vita di Pavia, la nuova bottiglia di Buttafuoco Storico dell'azienda agricola Maggi di Canneto Pavese, con etichetta d'autore firmata dall'artista pavese Stefano Bressani. Il "maestro delle stoffe" ha interpretato con la sua arte la collina della Vigna Rogolino, toponimo del vigneto a Canneto Pavese che produce le uve Croatina, Barbera e Uva Rara, l'uvaggio tradizionale del Buttafuoco, il terzo prodotto dall'azienda oltrepadana dopo "Abbondanza" e l'altra prima etichetta "Vigna Costera" già iscritta al Consorzio Club del Buttafuoco Storico, che con il suo rigido disciplinare tutela e promuove il rosso annoverato dagli esperti tra i quattro grandi vini d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, debutta Vigna Rogolino: etichetta d'autore di Stefano Bressani